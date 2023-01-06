Минобороны РФ сообщило об украинских обстрелах во время объявленного Россией перемирия

Минобороны России сообщило, что по поручению президента в районе специальной военной операции введен режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Меж тем, в ведомстве отметили, что Украина продолжила артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российской армии, несмотря на соблюдение ВС России режима прекращения огня.

«Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», – говорится в сообщении.

Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произвели четыре минометных обстрела российских позиций. В районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР зафиксировано три артиллерийских обстрела. Еще восемь артобстрелов произведено из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области.

«Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», – заявили в Минобороны.

Ранее сегодня представительство ДНР в СЦКК сообщило о трех обстрелах Донецка со стороны Украины после начала действия объявленного Москвой режима тишины по случаю православного Рождества. По Петровскому и Киевскому районам города, по последним данным, было выпущено 16 снарядов натовского калибра 155 мм.

В 14:50 мск под обстрел ВСУ попал город Ясиноватая. «Выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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