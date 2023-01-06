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Пятница, 6 января 2023, 14:23 мск

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ВСУ дважды обстреляли Донецк после начала действия режима тишины

Украинские войска уже дважды обстреляли Донецк после начала действий объявленного Россией режима временного прекращения огня.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ ударили по Петровскому району Донецка ровно в 12:00 мск, когда начал действовать режим тишины. Огонь велся со стороны населенного пункта Курахово из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Всего было выпущено шесть снарядов.

В 12:30 мск украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка во второй раз после начала действия одностороннего режима прекращения огня. По жилым районам было выпущено 4 снаряда натовского калибра 155 мм. ВСУ вели обстрел из Курахово.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Также ВСУ утром нанесли три удара по Киевскому и Петровскому районам города. Всего было выпущено 12 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Накануне патриарх Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе в честь Рождества. Он предложил прекратить огонь с полудня 6 января. Президент России Владимир Путин после этого поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Кроме того, Путин призвал украинскую сторону принять аналогичное решение. Минобороны РФ сообщило, что указания о прекращении огня отданы в войска.

Киевский режим отверг предложение о рождественском перемирии. Украинский президент Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы «прикрытием» для усиления российских позиций на линии сопротивления.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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