Патриарх Кирилл призвал прекратить огонь в Донбассе на Рождество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе в честь Рождества. Прекратить огонь предлагается с полудня 6 января.

Обращение патриарха опубликовано на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

«Я обращаюсь ко всем сторонам с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», – говорится в обращении.

В Генштабе ВСУ заявили, что не намерены прерывать военные действия в новогодние праздники. Украинская сторона обещала не прекращать обстрелы Донбасса ни на один день.

Москва, Наталья Рязанова

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