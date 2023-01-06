Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о прекращении огня в Рождество, назвав его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии сопротивления.

«Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хотя бы ненадолго остановить наступление наших ребят на Донбассе и подогнать поближе технику, боеприпасы и мобилизованные», – заявил он в видеобращении. По мнению Зеленского, Кремль использует режим тишины в качестве передышку, чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

Накануне президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения на Украине. Он будет действовать с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Путин призвал украинскую сторону принять аналогичное решение. Минобороны РФ сообщило, что указ о прекращении огня отдан в войска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что «ни о каком перемирии и речи быть не может». Он пояснил, что «решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий» с российской стороны. По его словам, армия России оставляет за собой право «отвечать на провокации противника» и его попытки улучшить свои позиции.

США и ЕС не поддержали предложения Москвы. Президент США Джо Байден счел, что таким образом российский президент «пытается найти немного кислорода».

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано со своей стороны заявил, что ЕС не доверяет объявленному российской стороной прекращению огня. Это выглядит «как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации», – полагает он, передает РИА «Новости».

Такую же позицию выразил глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал вывод российских войск «единственным серьезным вариантом восстановления мира и безопасности».

Москва, Наталья Петрова

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