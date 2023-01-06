«Меньше проблем и лукавства», – Медведев ответил на отказ Киева от перемирия

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ украинской стороны от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным прекращения огня на Рождество. Как отметил политик, «украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник», однако киевский режим ее отверг.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество», – написал Медведев в своем телеграм-канале, заключив, что будет «меньше проблем и лукавства».

При этом зампред Совбеза заявил, что ему жаль людей, которые лишились возможности сходить в церковь. По его мнению, виновато в этом «не имеющее никакой веры» украинское руководство. «А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев, – написал Медведев. – На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами».

Он также высказался и о реакции западных политиков. По словам, «даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия».

«Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…», – резюмировал Медведев.

Накануне патриарх Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе в честь Рождества. Он предложил прекратить огонь с полудня 6 января. Президент России Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Кроме того, Путин призвал украинскую сторону принять аналогичное решение. Минобороны РФ сообщило, что указания о прекращении огня отданы в войска.

Москва, Наталья Петрова

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