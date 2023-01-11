СМИ узнали о поставках кассетных боеприпасов из Анкары в Киев

Турция отправляет Украине кассетные боеприпасы, которые после разбрасывания могут оставаться активными несколько лет. Анкара согласилась отправить их Киеву после отказа Вашингтона, который сослался на запрет во внутреннем законодательстве, пишет Foreign Policy.

Бывшие и действующие чиновники в США и Турции подтвердили изданию, что улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM) отправляются на Украину с ноября 2022 года. Они были произведены и хранились в Турции со времен холодной войны по договоренности со Штатами. Вашингтон не экспортирует их из-за высокого процента брака.

Боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и живой силы путем разделения на более мелкие бомбы. Каждый снаряд выбрасывает около 88 боеприпасов, которые могут годами оставаться активными, если не взорвались сразу.

«Когда США отказали в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где Украине могла их получить. Это показывает, что, хотя Турция в некоторых вопросах сближается с Россией, она стала важным сторонником Украины в военном отношении», – сказал один из источников издания.

Турция поддержала «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, предполагающий существование территории Украины в границах 1991 года. МИД РФ ранее заявил, что Киев выдвигает нереалистичные и неадекватные условия. Россия не будет обсуждать предложение Зеленского, согласно которому новые российские регионы должны вернуться в состав Украины.

Вместе с тем, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира. Поводом стали его усилия по урегулированию украинского конфликта, заявили в турецком парламенте.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»