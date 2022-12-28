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Среда, 28 декабря 2022, 15:05 мск

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Президента Турции Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: сайт Кремля

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Мустафа Шентоп.

«Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между Россией и Украиной. У меня есть заявка. Будут поданы заявки из других стран», – цитирует парламентария газета Star.

Напомним, в этом году лауреатами Нобелевской премии мира стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, правозащитная организация «Мемориал», признанная иноагентом и ликвидированная решением Верховного суда, а также украинский «Центр гражданских свобод».

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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