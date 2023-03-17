Туркменистан выдвинет президента Турции на Нобелевскую премию мира

Председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

По мнению туркменского лидера, Эрдоган достоин награды за большой вклад в дело укрепления мира и безопасности. Об этом Бердымухамедов заявил на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

«Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов», – цитирует главу Туркменистана Государственное информационное агентство.

Бердымухамедов отметил большой вклад Эрдогана в дело укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, а также взаимопонимания и солидарности в международных отношениях. «Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения», – заключил он.

Ашхабад, Зоя Осколкова

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