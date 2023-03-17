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Пятница, 17 марта 2023, 13:43 мск

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Туркменистан выдвинет президента Турции на Нобелевскую премию мира

Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

По мнению туркменского лидера, Эрдоган достоин награды за большой вклад в дело укрепления мира и безопасности. Об этом Бердымухамедов заявил на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

«Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов», – цитирует главу Туркменистана Государственное информационное агентство.

Бердымухамедов отметил большой вклад Эрдогана в дело укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, а также взаимопонимания и солидарности в международных отношениях. «Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения», – заключил он.

Ашхабад, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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