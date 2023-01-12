Россия инициирует заседание Совбеза ООН по Украине

Российская делегация намерена инициировать внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине. Оно станет ответом на попытку Запада засветить в организации «украинский сюжет в антироссийской окраске», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Группа «западных спонсоров Украины» созвала заседание по украинскому вопросу 13 января. «Подоплека их действий понятна – раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ», – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в ответ Россия инициирует другое заседание по вопросу, который пока не станет называть.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду – пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их «антироссийское» заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, изначально дипломат указал, что заседание по инициативе РФ состоится 17 января, но после изменил запись в блоге.

Также, 20 января в 19.00 по Москве состоится неформальное заседание Совбеза по «формуле Арриа», где российские дипломаты смогут показать коллегам видео и фотоматериалы. Темой станут декабрьские обстрелы Донбасса.

МИД Украины в конце декабря распространил официальное заявление с призывом исключить Россию из ООН. По их мнению, для нахождения России в организации якобы нет законных оснований. Российский МИД ответил, что подобные заявления не стоят никаких ответных действий, но будут учтены при построении дальнейшей политики страны.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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