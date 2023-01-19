Антонов пообещал конец любому западному оружию в руках Киева

Риторика Вашингтона относительно украинского конфликта становится все более воинственной, но только повышает риски эскалации, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Он заверил, что Россия уничтожит любое вооружение, которым Запад снабдит Украину.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Неужели для кого-то еще остается непонятным, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения?» – приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

«Оторванные от реальности» высказывания Госдепа о якобы украинском Крыме и праве киевского режима защищать свои территории «подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», отметил дипломат.

«Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность. Говорится о том, что американские РСЗО HIMARS и – в перспективе – БМП Bradley могли бы быть задействованы в наступлении на крымском направлении. Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории», – пояснил Антонов.

В Госдепе США заявили о праве Киева самостоятельно решать, как использовать переданное ему вооружение. При этом, в Белом доме готовы пересмотреть свой отказ передавать Киеву дальнобойное вооружение, способное наносить удары по Крыму.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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