Кремль предупредил о последствиях поставок Украине оружия для ударов по России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов территории России выведут конфликт на новый уровень. По его словам, даже дискуссия об этом чрезвычайно опасна.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что высказывания посла РФ в США Анатолия Антонова о недопустимости поставок вооружений киевскому режиму отражает позицию Кремля по данному вопросу.

Более того, продолжил он, «сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она ежедневно, постоянно наносит удары по российской территории, я имею ввиду наши новые регионы, <…> потенциально чрезвычайно опасна».

Ранее в Госдепе США заявили о праве Киева самостоятельно решать, как использовать переданное ему вооружение. При этом, в Белом доме готовы пересмотреть свой отказ передавать Киеву дальнобойное вооружение, способное наносить удары по Крыму.

По мнению российского посла Анатолия Антонова, становящаяся более воинственной риторика США относительно украинского конфликта только повышает риски эскалации. Дипломат заверил, что Россия уничтожит любое вооружение, которым Запад снабдит Украину. По его словам, Россия ответит на удары по своей территории.

Москва, Наталья Петрова

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