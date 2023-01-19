Посол РФ: настоящим поводом вызова в МИД Канады стала трагедия в Днепре

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли беседовала с российским послом Олегом Степановым о трагедии в украинском городе Днепр. Официальной причиной для вызова посла РФ в МИД Канады называлось выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Степанов признался, что был удивлен несовпадением официального повода и реального разговора.

«Я увидел это заявление Жоли уже постфактум, то есть после встречи, и немного удивился, потому что приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепре. Речь шла исключительно об этом, и вы можете себе представить, что это шло по предсказуемым линиям общезападной пропаганды», – сказал посол по телефону в беседе с ТАСС.

Дипломат озвучил позицию РФ по этому вопросу и теме украинского конфликта, имевшую «глубочайшие расхождения» с позицией Канады. Он предположил, что подчиненные Жоли поняли, что проиграют, обвиняя в антисемитизме российский МИД, и «их обвинения моментально разбиваются». Министр Жоли решила все же поиграть на внутреннем поле, поскольку она «не дипломат, она политик», отметил Степанов.

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что вызвала посла РФ из-за сравнения действий США по созданию коалиции против России с поступками Адольфа Гитлера. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что шаги Штатов направлены на окончательное решение «русского вопроса».

Вечером 14 января упавшая на многоквартирный дом в Днепре ракета взорвалась, частично разрушив многоэтажку. Более 10 человек погибли, более 60 пострадали. Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что взрыв в Днепре стал результатом работы украинской ПВО.

Оттава, Наталья Рязанова

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