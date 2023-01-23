Власти Эстонии велели российскому послу уехать 7 февраля

МИД Эстонии установил срок отъезда российского посла из страны – 7 февраля. Решение принято из принципа паритета в дипломатических отношениях, сообщили в эстонском министерстве.

«Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временного поверенного в делах. Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, российский посол уедет одновременно с эстонским послом», – говорится в сообщении МИД на его странице в сервисе микроблогов.

Ранее российский МИД понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией и выдал иностранному послу предписание покинуть Россию 7 февраля. Решение принято в ответ на «недружественный шаг» Таллина: сокращение числа сотрудников посольство России до восьми человек. Официальный Таллин сделал заявление о сокращении штата 11 января.

Таллин, Наталья Рязанова

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