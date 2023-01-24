Глава Генштаба назвал угрозой России вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции является прямой угрозой для России, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Москва скорректировала План строительства и развития Вооруженных сил РФ так, чтобы нейтрализовать эти угрозы.

План строительства и развития ВС РФ определяет мероприятия для развития Вооруженных сил ради обеспечения обороны государства. Это не статичный документ, при изменении обстановки, например, в случае возникновения новых угроз в План вносят корректировки, пояснил начальник Генштаба.

«На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны. Высшим руководством страны поставлена задача скорректировать План», – сказал Герасимов в интервью «Аргументам и фактам».

Верховный Главнокомандующий на расширенном заседании Коллегии Минобороны уже одобрил новые параметры Плана развития ВС РФ, добавил Герасимов.

Финляндия и Швеция весной 2022 года инициировали вступление в НАТО. В мае постпредство РФ при ООН предупредило, что как только Финляндия и Швеция войдут в НАТО и подразделения альянса будут на их территории, эти страны станут возможной целью для российских военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки в НАТО после того, как около турецкой дипмиссии в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. Власти Швеции сослались на свободу слова и демократические права участников акции.

Москва, Наталья Рязанова

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