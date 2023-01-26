В Европарламенте призвали к введению военной экономики в Евросоюзе

Ситуация на Украине требует введения военной экономики в Европе. Об этом заявил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность», – цитирует Вебера РИА «Новости».

Политик считает, что Европа не может быстро обеспечить поставки вооружения ни для собственной обороны, ни для Украины. Именно поэтому ЕС необходимо нарастить мощности оружейной промышленности.

Вебер подчеркнул, что был разочарован переговорами Франции и Германии, по итогам которых не прозвучало ничего конкретного. По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону не удается ответить на «исторические вызовы», как это ранее сделали Конрад Аденауэр и Шарль де Голль.

«Оба (Шольц и Макрон) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц – своей коалицией «светофор». Это провал, который надолго ослабляет Европу», – заключил политик.

Брюссель, Зоя Осколкова

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