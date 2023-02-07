СМИ: Швейцария склоняется к отмене нейтралитета для отправки оружия на Украину

В Швейцарии обсуждается вопрос отмены нейтралитета ради отправки вооружений на Украину. Часть парламентариев считает, что отказ Киеву автоматически становится поддержкой Москвы. А производители вооружений расстроены упускаемой выгодой в условиях высокого спроса на свою продукцию.

Два парламентских комитета по безопасности рекомендовали смягчить правило относительно запрета на реэкспорт третьими странами оружия на Украину. По их мнению, отказ передать вооружения Киеву не является нейтральной позицией, поскольку идет на пользу Москве.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы – часть западного мира. Другие страны хотят поддержать Украину, сделать что-то для безопасности и стабильности в Европе. И не могут понять, почему Швейцария отказывает», – заявил лидер правоцентристской партии СвДП Тьерри Буркарт в беседе с Reuters.

При этом, 55% опрошенных граждан выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину, следует из данных воскресного опроса Sotomo. Содиректор социологического центра GFS-Bern Лукас Голдер отметил, что до начала вооруженного конфликта на Украине менее 25% опрошенных поддержали ли подобную инициативу.

МИД Швейцарии посоветовал руководству страны пересмотреть отношения с Россией в связи с конфликтом на Украине. В документе неоднократно осуждаются действия Москвы в связи со специальной военной операцией по защите населения Донбасса.

Берн, Наталья Рязанова

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