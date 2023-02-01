Власти Швейцарии решили пересмотреть отношения с Россией

Швейцария изменит свои отношения с Россией по итогам 2022 года. Об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел страны о внешней политике.

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии... Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке», – говорится в документе.

Кроме того, в отчете неоднократно осуждаются действия России на Украине, а также упоминается то, что Швейцария присоединилась ко всем санкциям, введенным в отношении Москвы.

В то же время подчеркивается, что Берн полагается на свой постоянный нейтралитет и продолжает придерживаться норм международного права. Отказываясь поставлять оружие Украине, Швейцария отправляет в Киев гуманитарную помощь и принимает тысячи украинских беженцев.

Берн, Зоя Осколкова

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