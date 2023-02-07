Эстонский посол уехал из России

Посол Эстонии Маргус Лайдре выехал из России. Его отозвали с должности президентским указом, сообщает портал ERR.
Президент Эстонии Алар Карис подписал соответствующий указ 6 февраля. 7 февраля посол покинул территорию России.
Власти Эстонии 11 января потребовали сократить дипмиссию России до восьми человек. Российские дипломаты и сотрудники посольства должны были покинуть эстонскую территорию до 1 февраля.
МИД РФ выразил решительный протест и объявил о понижении уровня дипломатических отношений до временного поверенного в делах. 23 января было принято обоюдное решение о высылке послов России и Эстонии 7 февраля.
Москва, Наталья Рязанова
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