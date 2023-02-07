Эстонский посол уехал из России

Посол Эстонии Маргус Лайдре выехал из России. Его отозвали с должности президентским указом, сообщает портал ERR.

Президент Эстонии Алар Карис подписал соответствующий указ 6 февраля. 7 февраля посол покинул территорию России.

Власти Эстонии 11 января потребовали сократить дипмиссию России до восьми человек. Российские дипломаты и сотрудники посольства должны были покинуть эстонскую территорию до 1 февраля.

МИД РФ выразил решительный протест и объявил о понижении уровня дипломатических отношений до временного поверенного в делах. 23 января было принято обоюдное решение о высылке послов России и Эстонии 7 февраля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»