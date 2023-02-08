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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 8 февраля 2023, 09:57 мск

Новости Политика

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Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»

Архив, фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине испытанием для Штатов. В ежегодном обращении к конгрессу он заявил, что будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

«Это испытание на века. Испытание для Америки и мира. [Поддержка Украины] важна для нас, потому что мы поддерживаем мир и предотвращаем появление потенциальных агрессоров, которые могут угрожать нашей безопасности и процветанию», – заявил Байден.

Текст его речи опубликован на сайте Белого дома.

Президент США отметил, что ситуация на Украине помогла сильнее сплотить страны и создать глобальную коалицию. Поэтому Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Эксперт ранее отметил, что Штаты уже фактически подменяют собой киевский режим в противостоянии с Россией. И это в ситуации, когда и у Москвы, и у Киева есть все основания сесть за стол переговоров.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, и независимо от мнения жителей Германии. Заявление вызвало волну критики и призывы к отставке министра.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США,