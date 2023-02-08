Новак заявил о легализации серых схем поставок нефтепродуктов в Евросоюз

Исключения из ценового лимита на нефтепродукты из России – это фактически легализация уже реализующихся в Евросоюзе серых схем поставок. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, исключения для российских нефтепродуктов показывают востребованность топлива и нефти из России в ЕС и подчеркивают нелогичность решений Брюсселя.

«Собственно, Европа нуждается в наших ресурсах, и, я думаю, что все эти исключения –это, по сути, легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Видим, что наши отрасли будут работать штатно и стабильно», – приводит слова Новака РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что европейские политики в очередной раз показали, что их действия не поддаются никакой логике. «В основном они сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выкрутиться из этой ситуации», – добавил Новак.

Напомним, 5 февраля вступило в силу решение о предельных ценах на российские нефтепродукты, принятое советом ЕС. Согласно решению Брюсселя, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель для продукции, которая продается выше уровня стоимости нефти (авиакеросин, бензин и дизтопливо), и $45 за баррель за нефтепродукты, которые продаются с дисконтом (мазут). Аналогичный потолок цен установили США, Австралия и страны G7.

Накануне стало известно, что Евросоюз сделал два исключения из ценового лимита на нефтепродукты из России. В частности, из-под потолка цен выведены нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах.

Москва, Наталья Петрова

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