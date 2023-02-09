Постпред РФ Небензя: и 300 новых танков не помогут Киеву

Российские силы активно уничтожают вооружение противника, и отправка даже 300 танков не поможет Киеву, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его мнению, настоящей проблемой ситуации на Украине стало то, что рычаги по урегулированию оказались у западного ВПК.

«И если с начала специальной военной операции год назад мы уже уничтожили более 7,5 тыс. имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации на Украине не приближается, поскольку американский ВПК нашел настоящий полигон для испытаний своих вооружений. При этом, Запад не считается с жизнями украинцев и россиян, а заинтересован только в «барышах».

«Проблема в том, что рычаги, способные повлиять на поиск мирного решения конфликта вокруг Украины, оказались в руках западных оружейных компаний и корпораций. Выделенные Украине миллиарды долларов даже не покидают пределы США, а направляются напрямую подрядчикам из военных компаний», – сказал постпред РФ.

Василий Небензя предупредил, что все факты убийства мирных граждан фиксируются. Виновных найдут, и их ждет наказание.

«Упомяну об ответственности стран-поставщиков дальнобойной артиллерии и ракетных систем за гибель мирного населения Донбасса, проживающего там, куда раньше артиллеристы ВСУ не дотягивались. От наказания за эти преступления все причастные не уйдут», – подвел итог дипломат.

Лондон пообещал Киеву передать бронетехнику уже в марте. Минобороны ФРГ сообщил, что первый батальон танков Leopard 2 может быть отправлен на Украину «в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года».

В России для нужд СВО в несколько раз увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов, способных уничтожать танки и тяжелую бронетехнику стран НАТО.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»