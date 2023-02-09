В Кремле призвали к открытому расследованию взрыва на «Северных потоках»

В Кремле удивлены невниманием западных СМИ к расследованию Сеймура Херша о диверсии на «Северных потоках». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невозможно оставить инцидент без расследования и раскрытия виновных.

Напомним, Сеймур Херш провел собственное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». И сделал вывод, что Белый дом причастен к плану диверсии, а активную часть осуществили американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО.

«Очень важно представителям СМИ, не только российским, но и зарубежным, обращать внимание на очень серьезную публикацию господина Херша. К сожалению, статья не получила широкого распространения в западных СМИ, что не может не вызвать нашего удивления», – сказал Песков журналистам.

Москва неоднократно требовала провести полное расследование случившегося и включить российских специалистов в следственную группу. Представитель Кремля вновь подтвердил эту позицию.

«Появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на критическую инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно», – заявил он.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что взрывы были способов держать под контролем вассалов США в Европе. По его мнению, президент Байден уже вписал себя в мировую историю как террориста.

Москва, Наталья Рязанова

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