Президент США Джо Байден вписал себя в историю как террорист, отдавший приказ уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так Штаты проучили вассалов в Европе, действовавших в интересах собственных граждан и экономик.

Российский политик сослался на расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Журналист заявил, что Байден лично утверждал решение о подрыве «Северных потоков», а диверсию провели американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО.

«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнёров: Германии, Франции, Нидерландов. Это стало акцией устрашения вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он призвал провести международное расследование на основе выводов Херша и привлечь виновных к ответственности. А также заставить их выплатить компенсации пострадавшим от диверсии странам.

Ранее The Washington Times отметила тоталитарные тенденции в политике Джо Байдена и Демократической партии. По мнению издания, американский лидер превращается в «хрестоматийного фашиста».

В сентябре 2022 года обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Следствие пришло к выводу, что случилась диверсия, но виновные так и не были названы. Попытки обвинить в случившемся Россию провалились. В госдепе США открыто выразили радость от уничтожения «Северных протоков».

Москва, Наталья Рязанова

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