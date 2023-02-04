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Суббота, 4 февраля 2023, 13:58 мск

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Германия не нашла доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Следственные органы Германии не нашли доказательств причастности России к взрывам на газопроводах «Серверный поток». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк в интервью изданию Welt am Sonntag.

«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», – сказал Франк (цитата по РБК), отвечая на соответствующий вопрос.

Также генпрокурор ФРГ уточнил, что Дания и Швеция проводят собственное расследование. Взрывы произошли в их экономических зонах. «Однако мы на связи», – пояснил он.

Взрывы на обеих нитках «Северного потока» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября прошлого года. Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что в шведских водах был полностью разрушен участок трубы, фрагменты разбросало в радиусе не менее 250 м, там обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга.

Берлин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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