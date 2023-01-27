В Госдепе порадовались «куску металла» на месте «Северных потоков»

Вашингтон рад уничтожению газопровода «Северный поток-2», поставлявшего российский природный газ в Европу, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Думаю, администрация очень рада узнать, что «Северный поток-2» теперь, как вы любите говорить, представляет собой кусок металла на дне моря», – цитируют политика «Известия».

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» упало давление. Швеция подтвердила факт взрыва и пришла к выводу, что трубопроводы повреждены из-за диверсии. Официально причастные лица так и не были названы.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил ЧП на «Северных потоках» с атаками США на нефтяные объекты Никарагуа в 1983 году. Тогда налёт Штатов уничтожил пять нефтехранилищ в порту Коринто, позже был подорван подводный трубопровод. Президент РФ Владимир Путин назвал основными бенефициарами терактов на «Северных потоках» Польшу, США и Украину – страны, желающие «разорвать связи Европы с Россией».

После сокращения поставок российского раза Штаты стали одним из крупнейших поставщиков СПГ для Европы: закупки выросли втрое.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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