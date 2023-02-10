Евродепутат назвал причину молчания Шольца о «Северных потоках»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уклоняется от обсуждения вероятных виновников повреждения «Северных потоков», потому что заранее знал о намеченном теракте, заявил депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

По его мнению, подрыв газопроводов принес «политическую выгоду» действующему руководству страны, избавив от требований оппозиции вновь закупать трубопроводный газ у России.

«Несомненно, немецкое правительство было заранее проинформировано американцами о саботаже. Это единственное объяснение неловкого молчания Шольца. Для правительства Германии этот саботаж устранил постоянно возникающую проблему: оппозиция собиралась потребовать запуска газопровода «Северный поток – 2», – пояснил депутат РИА Новости.

Кра подчеркнул, что подрыв совершила «сильная государственная структура», а немецкая оппозиция считает виновником страну-члена НАТО. Даже часть американских чиновников уверена в причастности Штатов с полного одобрения Белого дома. А ВМС привлекли, чтобы не было утечки информации через конгресс, которому обязаны докладывать о деятельности спецслужб, уверен депутат.

Подрыв «Северных потоков» сильно ударил по экономике ФРГ, вложившей миллиарды в их строительство. Но правительство это не волнует, подвел итог Кра.

Ранее Олаф Шольц призвал не спекулировать на теме виновных в теракте на «Северных потоках». Он заявил, что прокомментирует расследование, когда появятся доказательства причастности конкретных лиц или структур.

Американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon кружил над местом взрыва на газопроводах через час после инцидента. Его маршрут и факт дозаправки в воздухе подтверждает, что США заранее знали место и время взрыва.

Берлин, Наталья Рязанова

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