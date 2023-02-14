Разведка Норвегии узнала о ядерном оружии на кораблях Северного флота

Корабли Северного флота РФ впервые за 30 лет несут на борту тактическое ядерное оружие, заявила Норвежская разведывательная служба (NIS). О подобных случаях не было известно со времен холодной войны, говорится в ежегодном докладе ведомства.

По данным NIS, при Советском союзе военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием. И после начала специальной военной операции «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», – говорится в докладе.

Западные страны активно заговорили об угрозе ядерного удара, якобы исходящей от России, после начала СВО. Вашингтон неоднократно заявлял о недопустимости использования Москвой ядерного оружия. МИД РФ назвал подобные заявления провокационными, поскольку Россия объявила о недопустимости использования ядерного оружия и любой войне между ядерными державами.

При этом, Пентагон заявил о готовности использовать ядерное оружие якобы для защиты Южной Кореи от ее северного соседа.

Осло, Наталья Рязанова

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