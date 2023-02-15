Санкционный список ЕС могут пополнить Тинькофф банк и Росбанк

В десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза могут войти ограничительные меры в отношении Тинькофф банка, Росбанка, Альфа-банка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект предложений по новым рестрикциям против России.

По сведениям агентства, также ЕС намерен предписать банкам предоставлять информацию об активах Центрального банка РФ. Кроме того, Еврокомиссия предложила ужесточить требования по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под санкциями. За непредоставление требуемой информации Брюссель планирует ввести штрафы до 50 тысяч евро для физлиц и 10% годового оборота для юридических лиц.

Получение информации об активах Банка России и других российских активов, находящихся под санкциями ЕС, «рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для восстановления Украины», пишет Bloomberg.

Ранее газета Politico сообщала, что Альфа-банк и еще три российских банка могут войти в новый санкционный список Евросоюза.

Предложенные меры будут обсуждаться государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения санкционного пакета. ЕС намерен принять десятый пакет санкций на следующей неделе – в годовщину начала СВО на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»