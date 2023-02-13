Politico раскрыла подробности десятого пакета санкций ЕС против России

Еврокомиссия разослала руководству стран-членов Евросоюза предложения по десятому пакету антироссийских санкций. В него планируется включить ограничения для чиновников новых регионов РФ и журналистов, запрет на покупку российского каучука и битума.

Обсуждение десятого пакета санкций запланировано на текущую неделю, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По словам источников, под удар попадут 130 компаний и граждан. Среди них высокие военные чины РФ, чиновники новых регионов, работающие в государственных СМИ журналисты, в их числе, сотрудники телеканала RT. Также предложено запретить россиянам занимать должности в советах директоров компаний критической инфраструктуры. Ожидается, что в будущем им станут недоступны должности в европейских электросетях или в компаниях-поставщиках газа.

Кроме того, санкции могут коснуться еще четырех российских банков, включая крупнейший частный банк страны – Альфа-банк.

Также ЕК предложила запретить закупки российского каучука и битума. И запретить продавать России грузовики, строительные машины, насосы и оборудование для строительства, электронные компоненты, которые можно использовать для производства оружия.

Под санкции может попасть судоходная компания из эмирата Дубай, купившая танкеры, ранее перевозившие российскую нефть под флагом Кипра. Также предлагается ввести ограничения для ряда иностранных компаний и граждан, якобы связанных с военными действиями на стороне России или группой «Вагнер». Таких лиц ЕК нашла в Мали и Иране.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России, который будет содержать экспортные запреты для российской продукции на 10 млрд евро. Ранее Евросоюз уже утвердил девять пакетов санкций, но ряд европейских стран признал их неэффективными против российской экономики.

Брюссель, Наталья Рязанова

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