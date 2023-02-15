Швейцария объявила незаконной конфискацию активов россиян

Правительство Швейцарии проработало вопрос конфискации частных российских активов после предложений ряда европейских стран использовать их. Швейцарский Минюст заявил, что забирать эти деньги и имущество незаконно.

Специально созданная по этому вопросу группа специалистов 15 февраля вынесла решение.

«Рабочая группа под руководством Минюста пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет Конституцию, существующий правопорядок и нарушит международные обязательства Швейцарии. Аналогичные конституционные права и гарантии есть и в других странах», – говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Вместе с этим, рабочая граппа определила, что Россия должна выплатить Украине репарации якобы за агрессию и нарушение международного права.

Берлин прорабатывает возможность изъятия в пользу Украины замороженных активов России. Собственность ряда ведущих российских энергокомпаний на территории ФРГ уже де-факто изъята. Киевский режим разработал и утвердил порядок продажи конфискованных российских активов и имущества. Только у российских банков украинские власти отняли 33,49 млрд рублей.

Берн, Наталья Рязанова

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