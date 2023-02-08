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Среда, 8 февраля 2023, 09:40 мск

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Германия рассматривает варианты конфискации активов России в пользу Украины

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Власти Германии прорабатывают возможность изъятия в пользу Украины замороженных активов России. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью «Известиям». Дипломат также отметил, что собственность ряда ведущих российских энергокомпаний на территории ФРГ уже де-факто изъята.

«Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Споры на этот счет если и ведутся, то лишь о том, как юридически корректно обосновать планы конфискации и придать им благовидную форму», – рассказал Нечаев.

Посол подчеркнул, что подобный шаг станет «фатальным с точки зрения привлекательности германской юрисдикции для зарубежного капитала». Москва ответит на такой шаг Берлина, добавил он.

Нечаев также сообщил о фактическом изъятии собственности ряда ведущих российских энергетических компаний на территории Германии. По его словам, немецкие власти объявили «охоту» на имущество и активы российских бизнесменов из санкционных списков».

На прошлой неделе в США заявили о первой в истории страны передаче конфискованных российских активов на помощь Украине. Ранее Штаты изъяли средства с банковских счетов российского бизнесмена Константина Малофеева, обвинив его в «уклонении от санкций».

Накануне на рассмотрение британского парламента был представлен законопроект о конфискации замороженных российских активов с дальнейшей их передачей Киеву в качестве финансовой помощи.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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