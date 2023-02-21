ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза продлил действие антироссийских санкций, введенных после присоединения Крыма к Российской Федерации, до 24 февраля 2024 года.

Постановление опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза» и вступает в силу на следующий день после опубликования.

ЕС значительно ужесточил санкционный режим в отношении России после начала специальной военной операции. Но Евросоюз и США начали готовить новые пакеты санкций на случай конфликта на Украине в декабре 2021 года.

Страны ЕС обсуждают десятый пакет антироссийских санкций, но пока не смогли договориться. Одним из спорных моментов является синтетический каучук российского производства. Из экспорта в два миллиарда долларов в 2021 году около 700 млн долларов приходятся на Евросоюз. Этот материал используется при изготовлении шин, и Германия с Италией против запрета на его ввоз.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»