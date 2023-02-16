Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России – Politico

Послы стран Евросоюза минувшей ночью не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico.

Одним из спорных моментов является синтетический каучук российского производства, поставки которого в ЕС Брюссель хочет запретить, говорится в материале.

Как пишет издание, в 2021 году Россия экспортировала синтетический каучук на сумму почти 2 млрд долларов. Из этой суммы около 700 млн долларов приходятся на Евросоюз. Отмечается, что некоторые виды каучука уже попали под европейские рестрикции. Синтетический каучук среди прочего используется при производстве шин. Такие страны, как Италия и Германия, скептически относятся к введению запрета на импорт российского синтетического каучука, в то время как Польша поддерживает эмбарго, пишет Politico.

Власти ЕС намерены ввести десятый пакет антироссийских санкций на следующей неделе – к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила, что новый санкционный пакет предусматривает экспортные запреты для российской продукции на более чем 11 млрд евро. В частности, предлагается запретить поставки в Россию 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в беспилотниках, ракетах и вертолетах.

Также Брюссель планирует расширить санкционный список в отношении банковского сектора РФ, а под персональные рестрикции попадут еще почти 100 физических и юридических лиц, в том числе СМИ и журналисты, военные и политики, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Издание Politico сообщало, что санкции могут затронуть четыре российских банка, включая Альфа-банк. Агентство Bloomberg отмечало, что кроме Альфа-банка под ограничения могут попасть «Тинькофф банк», Росбанк и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Москва, Наталья Петрова

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