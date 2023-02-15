Торговые запреты на 11 млрд евро: фон дер Ляйен раскрыла состав новых санкций против РФ

Новый десятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает экспортные запреты для российской продукции на более чем 11 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен. Ранее, в феврале она заявляла, что торговые ограничения в рамках нового санкционого пакета достигнут 10 млрд евро.

«Мы предлагаем ввести дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику важных технологий и промышленных товаров. Мы уделим внимание таким важным товарам, как электроника, специальные транспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей», – заявила руководитель ЕК (цитата по «Интерфаксу»).

По словам фон дер Ляйен, предлагается запретить поставки в Россию 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в российских беспилотниках, ракетах и вертолетах. Также ЕК предлагает ввести экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов и тепловизоров, а также товаров для строительного сектора, которые могут быть связаны с военным сектором, добавила она.

Как отметила глава Еврокомиссии, будут запрещены все компоненты, обнаруженные «на поле боя», передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС впервые введет рестрикции против иностранных организаций, имеющих отношение к поставкам в России товаров двойного назначения. «Мы добавим семь иранских юрлиц в санкционный режим по товарам двойного назначения. Они находятся под полным запретом в связи с продажей чувствительных материалов России», – сказала она.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкционный список будет расширен в отношении банковского сектора РФ. Под персональные рестрикции попадут еще почти 100 физических и юридических лиц, в том числе СМИ и журналисты, военные и политики, добавил он.

Ранее издание Politico сообщало, что санкции могут затронуть четыре российских банка, включая Альфа-банк. Агентство Bloomberg отмечало, что кроме Альфа-банка под ограничения могут попасть «Тинькофф банк», Росбанк и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В свою очередь Reuters сегодня сообщило, что Еврокомиссия в рамках десятого пакета санкций инициировала отключение от системы SWIFT еще четырех российских банков, включая Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Росбанк.

Ожидается, что рестрикции будут введены на следующей неделе – к годовщине начала СВО на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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