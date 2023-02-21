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Конфликт на Украине

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Вторник, 21 февраля 2023, 08:29 мск

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«Это только затягивает конфликт»: Трамп выступил против вливания «сотен миллиардов» в Украину

Фото: Reuters

Бывший президента США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента в первую очередь позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он убежден, что сможет урегулировать украинский конфликт в течение 24 часов. Трамп также заявил, что США вместо вливания миллиардов долларов в Украину должны добиваться немедленного разрешения конфликта.

«Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям – Зеленскому и Путину. И скажу им: «Нам надо встретиться». Я гарантирую, что смогу все урегулировать. Мы заключим соглашение в течение 24 часов, – сказал Трамп (цитата по ТАСС), выступая на митинге своих сторонников в штате Флорида.

Экс-президент США при этом заявил о недопустимости вливания «миллиардов, сотен миллиардов долларов» в Украину, поскольку финансовая поддержка киевских властей затягивает конфликт, из-за чего гибнет все больше людей. «Необходимо немедленно добиться урегулирования», – считает Трамп.

Кроме того, политик заявил, что при его администрации Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине.

Ранее Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в провоцировании Третьей мировой войны.

20 февраля Вашингтон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму на $460 млн., в который войдут боеприпасы для Himars, а также 155-мм и 120-мм снаряды для ствольной артиллерии. Заявление об этом было сделано в день визита Байдена в Киев.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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