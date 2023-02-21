Блинкен: США готовы в любое время обсуждать с Россией ограничение вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственным решение России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Объявление России о том, что она приостанавливает участие в Договоре об СНВ, вызывает глубокое разочарование», – заявил он журналистам по пути в Афины, информирует New York Times.

Блинкен при этом подчеркнул, что Соединенные Штаты «готовы в любое время обсудить с Россией ограничения стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях».

Глава Госдепа также заявил, что США будут «внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия», передает Reuters.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в ДСНВ. Он счел «театром абсурда» требование НАТО о допуске своих инспекций на российские ядерные объекты. При этом президент подчеркнул, что, если США проведут испытания новых ядерных вооружений, Россия сделает то же самое.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление о решении России приостановить свое участие в ДСНВ и призвал Москву пересмотреть его.

Москва, Наталья Петрова

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