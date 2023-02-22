Володин обвинил политику США в приостановке участия РФ в ДСНВ

Внешняя политика США привела к приостановке участия России в ДСНВ, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что с Москвой нельзя общаться с помощью ультиматумов.

Володин посоветовал Вашингтону заново оценить политику, проводимую администрацией президента США Джо Байдена.

«В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. Сложившаяся обстановка – итог внешней политики Вашингтона. Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные её последствия», – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он заявил, что Госдума 22 февраля безотлагательно рассмотрит инициативу президента РФ Владимира Путина «О приостановлении РФ действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Штаты сами разрушили архитектуру международной стабильности и отвергли все предложения России по вопросам глобальной безопасности, отметил Володин.

Комитет Госдумы по международным делам уже одобрил предложение президента Путина и рекомендовал нижней палате принять законопроект, передает ТАСС.

Президент объявил о своем предложении во время ежегодного послания Федеральному Собранию. В своей речи Путин напомнил, что США добровольно выходили из договоров по сдерживанию, разрывали соглашения, поддерживающие мир на планете. В декабре 2021 года Запад отверг все предложения России по гарантиям безопасности.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Москвы приостановить участие в ДСНВ разрушает систему международной безопасности, созданную после холодной войны. В ООН призвали Россию и США немедленно вернуться к полному выполнению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Москва, Наталья Рязанова

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