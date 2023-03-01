Нынешняя политика Белого дома сделала серьезную ошибку, подтолкнув Россию на сближение с Китаем, считает бывший замминистра обороны Чехии Яромир Новотны. Запад все новыми санкциями буквально гонит Москву навстречу Пекину.

«Он буквально гонит ее в объятия Китая. Индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом», – сказал политик в интервью Radio Universum. Он добавил, что «жесточайшие» санкции против России просто перенаправили российские торговые потоки на восток.

Новотны отметил, что Вашингтон однажды сумел расколоть блок Советский Союз – Китай, но президент США Джо Байден создал блок Россия – Китай. По его словам, американцы открыто объявили Китай своим врагом номер один и призывают власти оставить Европу самостоятельно разобраться со своими отношениями с Россией. Но западные страны «настолько ослеплены, что совершают ошибки», – заявил Новотны.

При этом, политик признал, что Россия опередила «наступление для покорения Донбасса» со стороны киевского режима. «Как выяснилось впоследствии», Киев готовил атаку неделей позже, чем началась спецоперация.

Москва и Пекин договорились способствовать развитию многополярного мира и противостоять всем формам одностороннего запугивания. В Кремле отметили, что торговый оборот с КНР в 2022 году составил 185 млрд долларов. Планку в 200 млрд установили для 2024 года, но, видимо, достичь ее получится раньше.

Прага, Наталья Рязанова

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