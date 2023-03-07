В Китае заявили о критическом моменте в конфликте России и Украины

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что российско-украинский конфликт подошел к критическому моменту. По его мнению, санкции не могут решить проблемы, стороны должны начать мирные переговоры как можно скорее. Такое заявление глава МИД Китая сделал на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», – приводит слова министра РИА «Новости».

По его мнению, «сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог», поэтому нужно «как можно скорее запустить мирные переговоры». Глава китайского МИД при этом выразил уверенность, что санкции не могут разрешить конфликт.

«Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе», – добавил министр.

Напомним, в годовщину начала российской спецоперации на Украине 24 февраля Китай обнародовал свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. На Западе и в Киеве эти предложения, по сути, отвергли. В Москве поддержали китайскую инициативу. О поддержке мирного плана Китая заявил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Пекин, Наталья Петрова

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