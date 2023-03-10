Лавров сравнил ситуацию в Тбилиси с киевским «майданом»

Ситуация в Грузии очень похожа на обстановку на Украине во время «майдана», считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что законопроект об иноагентах стал просто поводом для попытки силовой смены власти.

«Очень похоже на киевский «майдан». Никаких сомнений нет, что закон был лишь поводом, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», – сказал глава МИДа в интервью для передачи «Большая игра». Видеозапись интервью опубликована в телеграм-канале министерства.

Лавров напомнимл, что во многих европейских странах, США, Индии, Израиле существуют подобные, но более жесткие законы. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что появление подобного закона в Грузии отдалит страну от европейского сообщества.

«Господин Боррель заявил, что закон противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к европейскому сообществу. Лицемерие очевидно», – подчеркнул Лавров.

По его мнению, разжигание недовольства в Грузии – это тоже способ создать раздражитель на границах России. Министр посоветовал всем соседним с Россией странам «сделать выводы из того, насколько является опасным курс на вовлечение в зону ответственности, зону интересов США».

Ранее сенатор Андрей Клишас предупредил, что США и ЕС пытаются провести государственный переворот в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах. На фоне протестов и массовых беспорядков законопроект был снят с рассмотрения.

Акции протеста начались 7 марта, позже переросли в беспорядки. Около 170 самых активных зачинщиков были задержаны, но после отзыва инициативы из парламента – отпущены. Несмотря на это участники протестов потребовали отставки правительства.

Госдеп США пригрозил грузинскому спецназу «рядом инструментов» за подавление протестов в Тбилиси и выразил поддержку протестующим.

Москва, Наталья Рязанова

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