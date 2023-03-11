Токио пожалеет об антироссийском курсе после победы России на Украине – Nikkan Gendai

Власти Японии пожалеют о своей антироссийской политике после завершения украинского конфликта. С таким предупреждением выступил бывший японский дипломат Укэру Магосаки в своей статье для издания Nikkan Gendai. «В тот день, когда Россия победит на Украине, Япония пожалеет о своих действиях», – пишет автор.

По его мнению, «становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно».

«В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», – пишет экс-дипломат (цитата по РИА «Новости»).

Магосаки прогнозирует, что с августа помощь США Украине «резко сократится», что еще больше осложнит ситуацию на фронте для Киева. «Немыслимо, чтобы Россия проиграла, – эта мысль становится очевидной», – подчеркнул он.

Напомним, в конце февраля власти Японии расширили антироссийские санкционные списки. Под ограничительные меры попали 48 физических лиц, 73 организации, в том числе предприятия ОПК и научные институты, а также «Росбанк».

Ранее японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине, потому что Киев не выполнял Минские соглашения. По его мнению, в украинском конфликте так или иначе виноваты обе стороны. Россию обвиняют в начале боевых действий, однако Киев целенаправленно нарушал Минские соглашения, отметил депутат интервью РИА «Новости».

Судзуки также заявил, что сейчас отсутствует объективная оценка истории и причин возникшей ситуации вокруг Украины, проблема освещается однобоко, а «порицанию подвергается начало военных действий».

Токио, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»