Под новые санкции Японии попали 48 физлиц и 73 организации из России

Правительство Японии расширило антироссийские санкционные списки. Под ограничительные меры попали 48 физических лиц, 73 организации и банк, сообщает японский МИД. Рестрикции включают замораживание активов в случае их наличия.

Санкции коснулись замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина, президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, его заместителя Бориса Рапопорта, начальника Главного вычислительного центра Генштаба Вооруженных сил России Роберта Баранова.

Под санкции попали также девять представителей администраций новых регионов России.

В списке попавших под рестрикции организаций числятся НПО «Квант», КБ «Вымпел», ЦМКБ «Алмаз», морское бюро машиностроения «Малахит», КБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина, ОАО «Радиоавионика», Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Улан-Удэнский авиационный завод, Саратовский радиоприборный завод, Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» и др.

Кроме того, санкции введены в отношении «Росбанка» и группы «Вагнер».

Также Токио ввел экспортные ограничения в отношении 21 организации из России. В черный список в том числе попали Федеральный центр двойных технологий «Союз», холдинговая компания «Ак Барс», компания «Миландр», Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, холдинг «Росэлектроника», а также Росстандарт.

Минэкономики Японии, в свою очередь, сообщило, что Токио в рамках нового пакета санкций запретит поставки в Россию товаров, которые «могут способствовать укреплению промышленной базы РФ». Детали этих мер еще не определены и будут сообщены позднее, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Предположительно, ограничения коснутся компонентов, связанных с производством беспилотников. О возможности введения подобных рестрикций 25 февраля заявлял премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Токио, Наталья Петрова

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