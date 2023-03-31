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Пятница, 31 марта 2023, 09:16 мск

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Япония запрещает экспорт в Россию авиазапчастей, беспилотников и игрушек

Фото: pixabay

Власти Японии расширили антироссийские санкции. Токио запретил экспортировать в Россию компоненты для авиации, космической отрасли, в том числе авиационные двигатели, а также материалы, используемые для производства беспилотников. Под ограничения попали и сами самолеты, космические аппараты и БПЛА. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Новые санкционные меры вступают в силу 7 апреля.

Кроме того, Япония ввела запрет на поставки в РФ стали, алюминия и изделий из них, строительных машин (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т.д.), судовых двигателей, нагревательных котлов, электрооборудования и его части, радиоаппаратуры для навигации, генераторов, оптического, контрольно-измерительного оборудования и детали к нему, фотооборудования для аэрофотосъемки, а также оптоволокна и оптоволоконного кабеля.

Ограничения также коснулись детских игрушек, велосипедов и игрушечных сборных моделей.

Помимо этого, Токио продлил режим исключения России из списка стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще на год. Об этом объявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки на брифинге в пятницу. Япония исключила Россию из списка стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле в конце марта 2022 года.

Напомним, в конце февраля власти Японии расширили антироссийские санкционные списки. Под ограничительные меры попали 48 физических лиц, 73 организации, в том числе предприятия ОПК и научные институты, а также «Росбанк».

Токио, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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