В США предупредили о готовности использовать Грузию как второй фронт для России

Вашингтон тратит миллионы, чтобы Тбилиси работал на нужные Штатам цели. В их число входит открытие «второго фронта» против России, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, США каждый год выделяют 40 млн долларов для Агентства Соединенных Штатов по международному развитию для распространения своего влияния.

«США используют помощь для проведения того, что равносильно «мягкому перевороту» в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства на то, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание «второго фронта» против России», – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер подчеркнул, что Вашингтон не пожертвует ни одним американцем ради дел Тбилиси, но не против человеческих потерь в Грузии ради своих целей. Он предупредил, что отношения с Грузией пойдут по афганскому плану, по которому США сейчас работают с Украиной.

«Грузия – всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском «поясе нестабильности». Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми «друзьями» американцами», – спрогнозировал Риттер.

7 марта в Грузии начались акции протеста в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах. Митинги быстро переросли в массовые беспорядки. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил ситуации в Грузии с обстановкой на Украине во время «майдана» и заявил, что Запад использовал законопроект как способ для попытки силовой смены власти в Грузии.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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