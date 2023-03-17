«Это было в интересах Вашингтона»: во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», очевидно, стоят США.

«Еще до теории, выдвинутой Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы», – подчеркнул политик в интервью РИА «Новости». Он напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет боролись с «Северным потоком»: «Это стало постоянный элементом их политики, задолго до украинского конфликта».

Филиппо также указал на публичное заявление президента США Джо Байдена в начале февраля прошлого года о том, что Вашингтон способен сделать так, чтобы газопровода не стало. Это в итоге и произошло, поскольку «это было в интересах американцев», – подчеркнул политик.

При этом Филиппо отметил, что остается вопрос о том, взорвали газопроводы американцы в одиночку или вместе с Норвегией. «Ничего абсурдного в этом нет, ведь Норвегия – конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским», – сказал политик, указав, что Норвегия тоже имели свой интерес и «обогатились за счет этого».

Лидер движения «Патриоты» счел абсурдным не допускать Россию к расследованию теракта на «Северных потоках». «Это просто абсурдно, ведь Россия – собственник этих газопроводов», – подчеркнул Филиппо. По его словам, Москву это расследование касается в первую очередь. «Не допускать ее к участию – это ненормально», – сказал политик.

Накануне власти Дании заявили, что не разрешат России участие в расследовании теракта на газопроводах «Северный поток». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Копенгагена «настоящим лохотроном» и «махинацией».

Ранее Россия обнародовала в ООН копию переписки со странами, расследующими подрывы газопроводов «Северных потоков». Документы свидетельствуют о недостаточном информировании ими российской стороны по этому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Москва, Наталья Петрова

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