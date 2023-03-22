Шойгу поручил наградить девушек, уничтоживших два дрона ВСУ в Севастополе

Два из трех украинских морских беспилотников, пытавшихся нанести удар по объектам в Севастополе утром 22 марта, были уничтожены девушками-военнослужащими. Они получат награду и денежную премию. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», – сказал министр.

Глава Минобороны добавил, что поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию «за уничтожение объектов противника».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении Черноморским флотом атаки трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту Севастополя. От взрывов уничтоженных дронов выбило стекла в нескольких домах, люди не пострадали.

Также сообщалось, что накануне атаки в акватории Черного моря засекли очередной американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Аппарат вылетел из Италии и на протяжении нескольких часов кружил у южной оконечности Крымского полуострова. По данным радаров, как только в Севастополе начали раздаваться взрывы, БПЛА покинул нейтральное воздушное пространство и лег на обратный курс.

Москва, Наталья Петрова

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