Китай призвал Запад не отказываться от обсуждения резолюции по «Северным потокам»

Западные страны должны эффективно исполнять обязанности членов Совета Безопасности ООН при обсуждении всех вопросов, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он призвал их ответственно подойти к обсуждению предложенной Россией резолюции об инциденте на «Северных потоках».
Вэньбинь подчеркнул, что Китай поддерживает российскую резолюцию.
«Надеемся, что они с ответственностью подойдут к правде, по-настоящему откажутся от своих геополитических корыстных интересов, будут эффективно исполнять обязанности членов СБ ООН, примут конструктивное участие в консультациях по проекту и активно поспособствуют, чтобы Совбез как можно скорее достиг согласия по соответствующей резолюции», – приводит слова дипломата агентство «Прайм».
Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Документ призывает генсека ООН Антониу Гутерреша создать независимую комиссию для расследования инцидента.
Россия опубликовала переписку с Данией Швецией и ФРГ, проводившими собственные расследования ЧП на «Северных потоках». Документы подтвердили, что Швеция проигнорировала пять запросов о правовой помощи от России, а шведский Минюст отказался отвечать на вопросы относительно расследования.
МИД Дании подтвердил, что руководство страны не разрешит России участвовать в расследовании подрыва газопроводов.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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