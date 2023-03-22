Лукашенко решил договориться с Путиным, как поставить Польшу «на место»

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным способ поставить Польшу «на место». Он подчеркнул, что Варшава давно потеряла самостоятельность и действует по указке Вашингтона.

«Там никакого суверенитета и независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. И вот посол брякнул: мы будем воевать против России. Ну, читай, сразу с нас начнут. Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, – как мы их должны поставить на место», – приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

По мнению белорусского лидера, Европа устала от Польши, а немцев «начинает в дрожь бросать».

«Поляки вот здесь уже сидят у европейцев. Они уже всем надоели. Потому что там сели американцы. Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда», – сказал белорусский лидер.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что его страна вступит в прямой конфликт с Россией, если Украина не добьется успеха в конфликте. Польские власти настаивали, что слова дипломата вырвали из контекста. Во Франции заявление посла раскритиковали, подчеркнув, что он признал нежелание установить мир в регионе.

Минск, Наталья Рязанова

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