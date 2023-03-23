Посол Антонов обвинил Запад в приближении Армагеддона

Запад во главе с Вашингтоном явно подводит человечество к ядерному Армагеддону, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он назвал бредом пояснения Вашингтона, что снаряды с обедненным ураном – «обычная вещь».

«Комментировать подобного рода бред сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. Похоже, «просвещенный» Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», – цитирует дипломата пресс-служба российского посольства.

Антонов напомнил, что подобные снаряды Штаты применяли в Ираке и Югославии. И это стало причиной смертельных недугов и появления на свет детей с врожденными патологиями.

«При использовании подобного рода боеприпасов на местности оседает радиоактивная пыль. Она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Такие вещества провоцируют вспышки онкологических заболеваний», – пояснил посол.

Он призвал общество обратиться к мнению европейских журналистов, если оно не доверяет словам россиян. СМИ подтвердили негативные последствия использования боеприпасов с обедненным ураном.

Лондон заявил о планах отправить на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном, которые, якобы, эффективны против современных танков и бронетехники. В парламенте ФРГ подобный шаг сочли преступным и указали на исследования, подтвердившие связь онкологических заболеваний с применением таких боеприпасов. В Белом доме заявили, что снаряды с обеденным ураном не представляют большой опасности и являются «обычной вещью».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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