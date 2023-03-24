Медведев предупредил об использовании ядерного оружия при попытке захватить Крым

Попытка Украины захватить Крым станет основанием для России использовать любые виды оружия. Это касается и средств защиты, предусмотренных доктриной ядерного сдерживания, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если говорить о серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания», – сказал Медведев в беседе с журналистами.

Он пояснил, что попытка отколоть часть государства означает посягательство на существование этого государства. А это уже обоснованный повод для использования любых видов вооружения.

«Делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. Надеюсь, это понимают наши «друзья» за океаном», – цитирует чиновника ТАСС.

В Белом доме заявили, что признают право киевского режима проводить военные операции в Крыму. Вскоре МВД Украины заявило, что начало формировать новые штурмовые бригады для атак на Донецк, Луганск и Крым.

Москва, Наталья Рязанова

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